За границей коронавирусом заразились 12 украинцев - МИД
Среда, 18 марта 2020, 12:45
Количество инфицированных коронавирусом граждан Украины, находящихся за рубежом, достигло 12 человек.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится на странице МИД в Facebook.
Пятеро лечатся в Германии, по два - в Италии и Польше, по одному - в Объединенных Арабских Эмиратах, Молдове и Доминиканской Республике.
Всего на карантине в разных странах находятся 744 украинца, из них: в Египте - 712 (в двух отелях), в Бразилии - 16, в Германии - 7. По три - в Доминиканской Республике, ОАЭ и Молдове.
В МИД напомнили, что 13 марта от коронавируса умерла украинка в Италии.
Пятеро граждан Украины выздоровели: четверо в Японии и одна украинка - в Италии.
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