За границей коронавирусом заразились 12 украинцев - МИД

Количество инфицированных коронавирусом граждан Украины, находящихся за рубежом, достигло 12 человек.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится на странице МИД в Facebook.

Пятеро лечатся в Германии, по два - в Италии и Польше, по одному - в Объединенных Арабских Эмиратах, Молдове и Доминиканской Республике.

Всего на карантине в разных странах находятся 744 украинца, из них: в Египте - 712 (в двух отелях), в Бразилии - 16, в Германии - 7. По три - в Доминиканской Республике, ОАЭ и Молдове.

В МИД напомнили, что 13 марта от коронавируса умерла украинка в Италии.

Пятеро граждан Украины выздоровели: четверо в Японии и одна украинка - в Италии.