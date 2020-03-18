Німеччина призупиняє прийом біженців через коронавірус

З огляду на боротьбу з пандемією коронавірусу Німеччина призупинила прийом біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

В МВС Німеччини повідомили, що доручили Федеральному управлінню у справах міграції та біженців призупинити процедури розселення гуманітарних біженців на невизначений термін в рамках заходів боротьби з поширенням коронавірусу.

"Німецький гуманітарний приймальний процес застопорився з п'ятниці через різні обмеження на поїздки і оперативні обмеженя з боку важливих партнерів", - сказав представник міністерства.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) і Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) також офіційно призупинили програми прийому біженців у вівторок.

З 2012 року Німеччина приймає біженців в рамках так званих "програм переселення", в тому числі багатьох сирійців з Туреччини і Лівану. Ці програми призначені для того, щоб ті, хто шукає захисту, мали постійне місце проживання в Німеччині.

Водночас представник міністерства зазначив, що незважаючи на заборону на в'їзд в країну іноземців, який напередодні скоординовано ввели країни ЄС, біженці можуть потрапити до Німеччини - відповідне рішення містить винятки щодо дії цього правила.