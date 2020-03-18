Германия приостанавливает прием беженцев из-за коронавируса

Учитывая борьбу с пандемией коронавируса, Германия приостановила прием беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В МВД Германии сообщили, что поручили Федеральному управлению по делам миграции и беженцев приостановить процедуры расселения гуманитарных беженцев на неопределенный срок в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

"Немецкий гуманитарный приемный процесс застопорился с пятницы в связи с различными ограничениями на поездки и оперативными ограничениями со стороны важных партнеров", - сказал представитель министерства.

Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) также официально приостановили программы приема беженцев во вторник.

С 2012 года Германия принимает беженцев в рамках так называемых "программ переселения", в том числе многих сирийцев из Турции и Ливана. Эти программы предназначены для того, чтобы те, кто ищет защиты, получили постоянное место жительства в Германии.

В то же время представитель министерства отметил, что несмотря на запрет на въезд в страну иностранцев, который накануне скоординировано ввели страны ЕС, беженцы могут попасть в Германию - соответствующее решение содержит исключения из действия этого правила.