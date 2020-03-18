Прем'єр Угорщини виступив з екстреним зверненням про коронавірус без звуку

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу виступив з екстреним зверненням до угорців через коронавірус, але вони так і не дізналися, що сказав їм глава уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"15:00, коронавіруc. Надзвичайно. Трансляція наживо у Facebook", - такий анонс був опублікований на офіційній сторінці прем’єра в соцмережі.

Однак коли настав час трансляції, у відео був відсутній звук. Прем’єр, очевидно, не знав про технічну несправність, оскільки продовжував промову, наче нічого дивного не відбувається, протягом кількох хвилин.

Звернення наживо переглянули 100 тисяч людей, а запис, перш ніж його видалили, подивився понад 1 млн людей. Під відео люди залишили понад три десятки тисяч коментарів.

Перед цим Віктор Орбан провів засідання уряду та консультації зі своїми європейськими колегами з Болгарії, Румунії і Австрії.

Кількість людей з діагнозом COVID-19 в Угорщині зросла до 58.





