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Премьер Венгрии выступил с экстренным обращением о коронавирусе без звука

Среда, 18 марта 2020, 16:41

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду выступил с экстренным обращением к нации в связи с коронавирусом, но зрители так и не узнали, что сказал им глава правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"15:00, коронавируc. Чрезвычайно. Трансляция в прямом эфире в Facebook", - такой анонс был опубликован на официальной странице премьера в соцсети.

Однако когда пришло время трансляции, в видео отсутствовал звук. Премьер, очевидно, не знал о технической неисправности, поскольку продолжал речь, как ни в чем не бывало, в течение нескольких минут.

Обращение вживую посмотрели 100 тысяч человек, а запись, прежде чем ее удалили, посмотрели более 1 млн человек. Под видео люди оставили более трех десятков тысяч комментариев.

 

Перед этим Виктор Орбан провел заседание правительства и консультации со своими европейскими коллегами из Болгарии, Румынии и Австрии.

Количество людей с диагнозом COVID-19 в Венгрии возросло до 58.

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