Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Застудженого Папу Франциска перевірили на коронавірус

Ердоган сказав ЄС готуватись до "мільйонів біженців" на кордонах

Сесію Венеціанки із розглядом путінських змін Конституції скасували через коронавірус

Число жертв коронавірусу в Італії зросло до 52, заражених – 1835






Ердоган сказав ЄС готуватись до "мільйонів біженців" на кордонах

Вівторок, 3 березня 2020, 08:16

Президент Туреччини попередив Європу, що "мільйони мігрантів та біженців" скоро вирушать до її кордонів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це він сказав у телевізійному виступі в понеділок.

Реджеп Таїп Ердоган виступив із заявою після того, як оголосив, що Туреччина більше не може виконувати угоду з ЄС 2016 року щодо стримування біженців.

Читайте також
Меркель відреагувала на рішення Ердогана пустити мігрантів у ЄС

Ердоган звинуватив ЄС у тому, що блок не надав допомогу в переселенні сирійських біженців до "безпечних зон" в Сирії. За його словами, після того, як Туреччина відкрила свої двері для мігрантів, "сотні тисяч перейшли (кордон), скоро їх будуть мільйони".

Турецький лідер не надав жодних доказів на підтвердження своїх даних, в той час як Греція заявила, що близько тисячі мігрантів досягли її східних Егейських островів від ранку неділі.

У понеділок грецька поліція повідомила про смерть молодого хлопця в результаті перекидання човна біля грецького острова Лесбос. Це перший випадок смерті з того часу, як Туреччина відкрила свій кордон на минулому тижні.

Читайте також
Фон дер Ляєн до Туреччини: відкрити мігрантам двері в Європу – не вихід

З грудня майже мільйон сирійців втекли до сирійсько-турецького кордону на тлі важких боїв в регіоні Ідліб між повстанцями, підтримуваними Туреччиною, і сирійськими урядовими силами.

Туреччина прийняла 3,7 мільйона сирійських біженців, а також мігрантів з інших країн, таких як Афганістан, але попередньо стримувала їх від спроб потрапити до Європи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
мігранти Сирія Ердоган
powered by lun.ua