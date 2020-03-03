Ердоган сказав ЄС готуватись до "мільйонів біженців" на кордонах

Президент Туреччини попередив Європу, що "мільйони мігрантів та біженців" скоро вирушать до її кордонів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це він сказав у телевізійному виступі в понеділок.

Реджеп Таїп Ердоган виступив із заявою після того, як оголосив, що Туреччина більше не може виконувати угоду з ЄС 2016 року щодо стримування біженців.

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Ердоган звинуватив ЄС у тому, що блок не надав допомогу в переселенні сирійських біженців до "безпечних зон" в Сирії. За його словами, після того, як Туреччина відкрила свої двері для мігрантів, "сотні тисяч перейшли (кордон), скоро їх будуть мільйони".

Турецький лідер не надав жодних доказів на підтвердження своїх даних, в той час як Греція заявила, що близько тисячі мігрантів досягли її східних Егейських островів від ранку неділі.

У понеділок грецька поліція повідомила про смерть молодого хлопця в результаті перекидання човна біля грецького острова Лесбос. Це перший випадок смерті з того часу, як Туреччина відкрила свій кордон на минулому тижні.

З грудня майже мільйон сирійців втекли до сирійсько-турецького кордону на тлі важких боїв в регіоні Ідліб між повстанцями, підтримуваними Туреччиною, і сирійськими урядовими силами.

Туреччина прийняла 3,7 мільйона сирійських біженців, а також мігрантів з інших країн, таких як Афганістан, але попередньо стримувала їх від спроб потрапити до Європи.