Грецька поліція розпилила сльозогінний газ на мігрантів на кордоні з Туреччиною

На грецько-турецькому кордоні в ніч на середу сталися сутички після того як близько 500 мігрантів спробували зламати прикордонний паркан і потрапити в Грецію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Грецька поліція заявила, що використала сльозогінний газ, щоб відбити наступ мігрантів на південь від прикордонного переходу Кастаніес. Правоохоронці заявили, що турецька поліція також застосувала сльозогінний газ на грецькому кордоні. Сутички почалися о 2 годині ночі і тривали приблизно дві години.

За оцінками, близько 2000 мігрантів все ще розміщені табором на греко-турецькому кордоні, через кілька тижнів після того, як Туреччина оголосила свої кордони з Європою відкритими і закликала мігрантів і біженців, які проживають в цій країні, спробувати перетнути кордон з Грецією - членом Європейського союзу.

Десятки тисяч людей попрямували до кордону, незважаючи на те, що Греція наполягала на закритті свого східного кордону, який також є зовнішнім кордоном ЄС. Цей крок був зроблений після декількох місяців погроз президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відкрити кордони і дозволити мільйонам біженців потрапити в Європу, якщо ЄС не надасть більше підтримки для догляду за біженцями в Туреччині.

ЄС заявляє, що дотримується угоди з Туреччиною від 2016 року, відповідно до якої він надає мільярди євро коштів в обмін на те, що Туреччина піклується про більш ніж 3,5 мільйони біженців з сусідньої Сирії.