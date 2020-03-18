Турция, которая шантажировала ЕС открытыми границами, закрывает их из-за коронавируса
Турция, которая шантажировала ЕС открытыми границами и угрозами "завалить" Европу беженцами, закрывает пункты пропуска в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".
Турция закроет свои переходы на границах с Грецией и Болгарией в полночь. Пассажирам не будет позволено пересекать их ни на въезд, ни на выезд.
Также Турция запретила въезд в страну для граждан третьих стран, находящихся в Греции и Болгарии в течение последних 14 дней.
Кроме того, уже остановлены паромные перевозки между турецким побережьем и греческими островами в Эгейском море.
Как исключения через границу с ЕС могут проходить грузоперевозки.
Турция уже прекратила авиарейсы во многие европейские страны и закрыла границу с Ираном в конце февраля из-за опасений коронавируса. В стране зарегистрировано 98 случаев коронавируса и первую смерть.
Новость о закрытии границы со стороны Турции может помочь Греции.
Тысячи мигрантов прибыли к греко-турецкой сухопутной границе в начале месяца после того, как Анкара заявила, что больше не будет останавливать их попытки прорваться в ЕС.
В ночь на среду на греко-турецкой границе возобновились столкновения после того как около 500 мигрантов попытались сломать пограничный забор и попасть в Грецию.