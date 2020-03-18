Турция, которая шантажировала ЕС открытыми границами, закрывает их из-за коронавируса

Турция, которая шантажировала ЕС открытыми границами и угрозами "завалить" Европу беженцами, закрывает пункты пропуска в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Турция закроет свои переходы на границах с Грецией и Болгарией в полночь. Пассажирам не будет позволено пересекать их ни на въезд, ни на выезд.

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Также Турция запретила въезд в страну для граждан третьих стран, находящихся в Греции и Болгарии в течение последних 14 дней.

Кроме того, уже остановлены паромные перевозки между турецким побережьем и греческими островами в Эгейском море.

Как исключения через границу с ЕС могут проходить грузоперевозки.

Турция уже прекратила авиарейсы во многие европейские страны и закрыла границу с Ираном в конце февраля из-за опасений коронавируса. В стране зарегистрировано 98 случаев коронавируса и первую смерть.

Новость о закрытии границы со стороны Турции может помочь Греции.

Тысячи мигрантов прибыли к греко-турецкой сухопутной границе в начале месяца после того, как Анкара заявила, что больше не будет останавливать их попытки прорваться в ЕС.

В ночь на среду на греко-турецкой границе возобновились столкновения после того как около 500 мигрантов попытались сломать пограничный забор и попасть в Грецию.