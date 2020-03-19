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Для українців, які застрягли у Польщі, 20 березня запустять спецпоїзди Перемишль-Київ

Четвер, 19 березня 2020, 09:35

Для українців, які застрягли у Польщі, 20 березня запустять спеціальні поїзди за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило посольство України у Польщi в Twitter.

"Для Вас ми створили ще одну можливість: розпочинаємо спеціальні залізничні рейси з Перемишля. 20 березня курсуватимуть чотири спецпотяги "Укрзалізниці" за маршрутом Перемишль-Львів-Київ", - йдеться у повідомленні.


За інформацією Міністерства закордонних справ, загалом кількість громадян, які планують повернутись в Україну, складає близько 38 тисяч

У МЗС пояснили, що 38 тисяч - це загальна оцінка, яка враховує, окрім зареєстрованих українців, також тих, що офіційно не звернулись до міністерства. Це, зокрема, українці у Єгипті, які повертатимуться з туроператорами, та громадяни, що повертаються самостійно і "застрягли" на кордонах.

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У МЗС очікують, що кількість звернень від українців із проханням про повернення зростатиме.

Раніше в МЗС України роз’яснили, що робити громадянам України, які намагаються повернутися з Польщі.

Нагадаємо, Україна сформувала точки-хаби, з яких українці гарантовано зможуть дістатись до України безкоштовно або за пільговими цінами.

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