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Групу українців забрали з Австрії президентським літаком

Середа, 18 березня 2020, 21:44

33 громадян України евакуювали з Відня бортом президента.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

Як відомо, Україна вже домовилася про організацію кількох чартерних рейсів з Відня до Києва для евакуації громадян, які не встигли виїхати до закриття пасажирського сполучення. Зокрема, Austrian Airlines у середу виконав рейс Відень-Київ. Однак у Відні лишаються й інші громадяни.

"Сьогодні після обіду президентським літаком відправили на батьківщину ще 33 людини. Сім’ї з дітьми, жінки, люди які проходили лікування від онкології",  - розповів посол.

"Можу з гордістю сказати, що Україна - це єдина держава, президент якої прислав до Австрії власний службовий борт, щоб вивезти співвітчизників, які потрапили у халепу,  - додав Олександр Щерба.

У МЗС кажуть, що близько 38 тисяч українців планують повернення в Україну.

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