Коронавірус: близько 38 тисяч українців планують повернення в Україну 

Cтаном на 18 березня близько 38 тисяч громадян України, що "застрягли" за кордоном через коронавірус, планують повернутись на батьківщину.

Таку оцінку оприлюднило міністерство закордонних справу України, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією міністра Дмитра Кулеби, cтаном на 15:00 середи до закордонних дипломатичних установ України з проханням про повернення звернулася понад 21 тисяча громадян.

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"Ця цифра змінюється щохвилини. Хтось уже повернувся в Україну, а хтось щойно повідомив про свою потребу повернутись. А декотрі, певно, ще не повідомили.

Загалом кількість громадян, які планують повернутись в Україну, складає близько 38 тисяч", - цитує Кулебу офіційний сайт міністерства.

У МЗС "Європейській правді" пояснили, що 38 тисяч - це загальна оцінка, яка враховує окрім зареєстрованих українців також тих, що офіційно не звернулись до міністерства. Це, зокрема, українці у Єгипті, які повертатимуться з туроператорами, та громадяни, що повертаються самостійно і "застрягли" на кордонах.

У МЗС очікують, що кількість звернень від українців із проханням про повернення зростатиме.