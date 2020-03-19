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Для украинцев, которые застряли в Польше, 20 марта запустят спецпоезда Перемышль-Киев

Четверг, 19 марта 2020, 09:35

Для украинцев, которые застряли в Польше, 20 марта запустят специальные поезда по маршруту Перемышль-Львов-Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило посольство Украины в Польше в Twitter.

"Для Вас мы создали еще одну возможность: начинаем специальные железнодорожные рейсы из Перемышля. 20 марта будут курсировать четыре спецпоезда "Укрзализныци" по маршруту Перемышль-Львов-Киев", - говорится в сообщении.

По информации Министерства иностранных дел, общее количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляет около 38 тысяч.

В МИД объяснили, что 38 тысяч – это общая оценка, которая учитывает, кроме зарегистрированных украинцев, также тех, кто официально не обратился в министерство. Это, в частности, украинцы в Египте, которые будут возвращаться с туроператорами, и граждане, которые возвращаются самостоятельно и "застряли" на границах.

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В МИД ожидают, что количество обращений украинцев с просьбой о возвращении будет расти.

Ранее в МИД Украины разъяснили, что делать гражданам Украины, которые пытаются вернуться из Польши.

Напомним, Украина сформировала точки-хабы, из которых украинцы гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам.

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