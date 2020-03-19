Для украинцев, которые застряли в Польше, 20 марта запустят спецпоезда Перемышль-Киев

Для украинцев, которые застряли в Польше, 20 марта запустят специальные поезда по маршруту Перемышль-Львов-Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило посольство Украины в Польше в Twitter.

"Для Вас мы создали еще одну возможность: начинаем специальные железнодорожные рейсы из Перемышля. 20 марта будут курсировать четыре спецпоезда "Укрзализныци" по маршруту Перемышль-Львов-Киев", - говорится в сообщении.

‼️Розклад руху 🚆:

Виїзд з Перемишля-прибуття до Києва (через Львів)

1)10:18 - 21:33

2)13:10 - 23:08 (Intercity)

3)15:45 - 23:53 (Intercity)

4)18:59 - 06:46 (прибуття 21.03)

* проїзд платний. Квитки можна буде придбати онлайн https://t.co/AvA3D1Uw5N — Ukraine in Poland (@UKRinPL) March 18, 2020

По информации Министерства иностранных дел, общее количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляет около 38 тысяч.

В МИД объяснили, что 38 тысяч – это общая оценка, которая учитывает, кроме зарегистрированных украинцев, также тех, кто официально не обратился в министерство. Это, в частности, украинцы в Египте, которые будут возвращаться с туроператорами, и граждане, которые возвращаются самостоятельно и "застряли" на границах.

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В МИД ожидают, что количество обращений украинцев с просьбой о возвращении будет расти.

Ранее в МИД Украины разъяснили, что делать гражданам Украины, которые пытаются вернуться из Польши.

Напомним, Украина сформировала точки-хабы, из которых украинцы гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам.