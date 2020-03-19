Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посли ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією

Португалія оголосила надзвичайний стан до 2 квітня

Німеччина закрила кордони, щоб стримати поширення коронавірусу

В Італії за добу - рекордні 475 смертей від коронавірусу






У Лондоні через коронавірус закривають 40 станцій метро

Четвер, 19 березня 2020, 09:48

До 40 станцій в мережі лондонського метро повинні бути закриті, через те, що місто намагається зменшити вплив спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Часткове закриття станцій почалося в четвер вранці. Крім того, не буде нічних рейсів метро і кількість автобусних маршрутів також буде зменшено.

Читайте також
Уряд Британії після критики і понад 100 загиблих зважився на закриття шкіл 

Рішення було оголошено після того, як прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що вірус поширюється в Лондоні швидше, ніж в інших частинах Великої Британії.

Останні дані уряду показують, що в Лондоні було підтверджено понад 900 випадків коронавірусу, а в місті померли 34 людини.

Мер Лондона Садік Хан повторив попередження Джонсона і сказав, що люди не повинні користуватися транспортом, якщо в цьому немає гострої потреби.

Читайте також
Британські супермаркети обмежують продаж товарів в одні руки

"Лондонці повинні уникати соціальної взаємодії, якщо це не є абсолютно необхідним, а це означає, що вони повинні уникати використання транспортної мережі", - сказав він.

Починаючи з п'ятниці лінія Ватерлоо і Сіті буде повністю закрита, і з понеділка поступово скорочуватимуть рух на інших лініях.

Лондонський метрополітен складається з 11 ліній і 270 станцій, щодня ним користуються 5 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Велика Британія
powered by lun.ua