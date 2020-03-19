Австрія закрила на карантин гірськолижний регіон Тіроль

Влада Австрії запровадила карантинний режим для західного регіону Тіроль, що на кордоні з північною Італією, який став центром спалаху коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське видання Der Standard.

Особливий режим з півночі четверга запроваджено в усіх 279 населених пунктах землі, де проживає три чверті мільйона осіб.

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Жителям можна покидати міста лише у випадку, якщо в населених пунктах немає немає лікаря, аптеки, супермаркета чи банку. Усі гірськолижні курорти закриті - раніше саме вони стали епіцентром зараження.

Станом на ранок 19 березня в Австрії зафіксовано 1843 випадки зараження коронавірусом, з них в Тіролі - 437.

Міністерство охорони здоров’я підтвердило 5 випадків смерті - у середу вранці їх було 3. Видужали 9 людей.

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Раніше Австрія ввела карантин в регіоні Пацнаунталь, де розташовані гірськолижні курорти Ішгль і Гальтюр, а також комуні Санкт-Антон у Тіролі і Гайлігенблут в Каринтії. Кордони з Італією, Швейцарією та Німеччиною закриті з винятками для певних категорій громадян.

Нагадаємо, напередодні Німеччина ввела внутрішній прикордонний контроль на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні.