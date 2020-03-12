Про першу смерть від коронавірусу повідомили в Австрії

Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Австрії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

69-річний чоловік, який повернувся з Італії і, окрім COVID-19, мав інші хвороби, помер у четвер у Віденському госпіталі кайзера Франца-Йосифа.

Щоб стримати поширення коронавірусу в муніципальних лікарнях Відня будуть діяти обмеження. Візити до хворих заборонені на невизначений термін. Також у Відні відклали проведення нетермінових операцій.

В Австрії за даними міністерства охорони здоров'я зафіксовані 302 хворих, 4 людини одужали. 56 людей заразилися протягом останньої доби.