Про першу смерть від коронавірусу повідомили в Австрії
Четвер, 12 березня 2020, 13:15
Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Австрії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.
69-річний чоловік, який повернувся з Італії і, окрім COVID-19, мав інші хвороби, помер у четвер у Віденському госпіталі кайзера Франца-Йосифа.
Щоб стримати поширення коронавірусу в муніципальних лікарнях Відня будуть діяти обмеження. Візити до хворих заборонені на невизначений термін. Також у Відні відклали проведення нетермінових операцій.
В Австрії за даними міністерства охорони здоров'я зафіксовані 302 хворих, 4 людини одужали. 56 людей заразилися протягом останньої доби.
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