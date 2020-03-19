Австрия закрыла на карантин горнолыжный регион Тироль

Власти Австрии ввели карантинный режим для западного региона Тироль, на границе с северной Италией, который стал центром вспышки коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание Der Standard.

Особый режим с полуночи четверга введен во всех 279 населенных пунктах земли, где проживает три четверти миллиона человек.

Читайте также Австрия из-за коронавируса усиливает контроль на границе и запрещает массовые мероприятия

Жителям можно покидать города только в случае, если в населенных пунктах нет врача, аптеки, супермаркета или банка. Все горнолыжные курорты закрыты - ранее именно они стали эпицентром заражения.

По состоянию на утро 19 марта в Австрии зафиксировано 1843 случая заражения коронавирусом, из них в Тироле - 437.

Министерство здравоохранения подтвердило пять случаев смерти - в среду утром их было три. Выздоровели девять человек.

Читайте также О первой смерти от коронавируса сообщили в Австрии

Ранее Австрия ввела карантин в регионе Пацнаунталь, где расположены горнолыжные курорты Ишгль и Гальтюр, а также коммуне Санкт-Антон в Тироле и Гайлигенблут в Каринтии. Границы с Италией, Швейцарией и Германией закрыты с исключениями для определенных категорий граждан.

Напомним, накануне Германия ввела внутренний пограничный контроль на границах с Италией, Испанией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией в авиационном и водном сообщении.