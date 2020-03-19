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ЄC головний торговельний партнер України у 2019 році: 40,1% від загального обсягу

Четвер, 19 березня 2020, 16:02

Європейський Союз був головним торговельним партнером України за підсумками 2019 року: питома вага торгівлі товарами та послугами з ЄС склала 40,1% від загального обсягу торгівлі України.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднені на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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Товарообіг між Україною та ЄС минулого року був на 1% меншим, ніж у 2018 році – тоді цей показник становив 41,1%.

Зовнішньоторгівельний обіг товарів та послуг склав $52,6 мільярда що на 5,8% більше, ніж у 2018 році. З них експорт – $24 млрд, імпорт – $28,8 млрд.

Зовнішньоторгівельний обіг товарів у 2019 році становив $45,7 млрд - на 5,7% більше, ніж у 2018 році. З них експорт - $20,2 млрд, імпорт – $25 мільярдів.

У структурі експорту найбільшу частку займають чорні метали (15,2%), зернові культури (12,7%), електричні машини та устаткування (11,1%). У порівнянні з показниками 2018 року, експорт зернових зріс на 18,2%, тоді як металів – знизився на 15,3%, машин та устаткування – на 2,6%.

Суттєво зріс експорт жирів та олії – на 35%, у порівнянні з показником 2018 року, насіння та плодів олійних рослин – на 32,3%.

Частка дерева та виробів з деревини у структурі експорту склала 4,8%. Це на 3,8% менше, ніж у 2018 році.

У структурі імпорту з країн ЄС найбільшу частку становлять реактори ядерні, котли, машини – 13,3%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 13,0%, та енергетичні матеріали – 10,8%.

Зовнішньоторгівельний обіг послуг після стрімкого зростання на 22,6% у 2018 році у 2019 році зріс лише на 7% і склав 7,9 мільярди доларів. З них експорт – 4,3 млрд доларів, імпорт – 3,6 млрд доларів.

Найбільшу частку в експорті займають транспортні послуги (30,9%) та послуги у сфері телекомунікацій (23,1%), в імпорті – також транспортні послуги (24,8%), ділові послуги (22,2%) та послуги, пов’язані з подорожами (15,8%). При цьому, частка останніх зросла на 31,5% порівняно з 2018 роком.

За перший квартал 2020 року суттєво зріс обсяг експорту жирів та олії – на майже 78%, та енергетичних матеріалів – на майже 21%, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Водночас, на 41,8% скоротився експорт насіння і плодів олійних рослин, на майже 39% - чорних металів, на майже 30% - руд та шлаків.

У структурі імпорту найбільше зросла частка фармацевтичної продукції (21,4%) й електричних машин та устаткування (11,4%). Найбільше скоротився імпорт засобів наземного транспорту, окрім залізничного – на майже 40%.

Як повідомлялося раніше, у 2019 році Україна увійшла в трійку провідних експортерів м’яса птиці до країн ЄС

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