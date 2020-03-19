Французькі шоколатьє надішлють медикам, що борються з вірусом, кілограми шоколаду

Провідні шоколатьє у Франції надішлють у лікарні, в яких госпіталізовано пацієнтів з COVID-19, кілограми шоколаду для підтримки медпрацівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Шоколадний дім П'єра Марколіні оголосив, що доставить великий запас шоколадних та кондитерських виробів у різні лікарні Парижа.

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"Пропонувати шоколаду не здається суттєвим, але він, безсумнівно, приносить задоволення", - зазначили у компанії.

Французький шоколатьє Жак Женан оголосив, що надішле майже 400 кг шоколаду медичному персоналу, аби додати йому "мужності та спокою".

Компанія Puyricard також приєдналась до акції, плануючи направити свою продукцію в лікарні Парижа, Марселя, Тулузи і комуни Салон-де-Прованс.

Нагадаємо, Франція анонсувала низку заходів для пом’якшення наслідків пандемії коронавірусу для економіки, серед них - виділення 345 млрд євро для підтримки бізнесу.