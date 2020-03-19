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Французские шоколатье пришлют медикам, которые борются с вирусом, килограммы шоколада

Четверг, 19 марта 2020, 15:49

Ведущие шоколатье во Франции отправят в больницы, в которых госпитализированы пациентов с COVID-19, килограммы шоколада для поддержки медработников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Шоколадный дом Пьера Марколини объявил, что доставит большой запас шоколадных и кондитерских изделий в различные больницы Парижа.

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"Предлагать шоколад не кажется существенным, но он, несомненно, доставляет удовольствие", - отметили в компании.

Французский шоколатье Жак Женан объявил, что направит почти 400 кг шоколада медицинскому персоналу, чтобы придать ему "мужества и спокойствия".

Компания Puyricard также присоединилась к акции, планируя направить свою продукцию в больнице Парижа, Марселя, Тулузы и коммуны Салон-де-Прованс.

Напомним, Франция анонсировала ряд мер для смягчения последствий пандемии коронавируса для экономики, среди них - выделение 345 млрд евро для поддержки бизнеса.

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