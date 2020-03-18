Коронавірус у Франції: для евакуації хворих вперше використали військовий літак

Французька влада використала військовий транспортний літак для евакуації шести пацієнтів з коронавірусом у лікарню на півдні країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Літак Airbus А330 французьких ВВС вилетів у середу вранці до аеропорту Мюлуз у регіоні Ельзас для евакуації шести пацієнтів.

Conformément aux décisions du Président de la République, la situation l'exigeant : un A330 Phénix de l'armée de l'air décolle ce matin d'Istres pour Mulhouse, afin d'évacuer 6 patients atteints du Covid-19 vers les hôpitaux des armées Laveran et Saint-Anne. pic.twitter.com/eCGJzgAYt8 — Florence Parly (@florence_parly) March 18, 2020

Міністр оборони Флоранс Парлі повідомила, що літак евакуював пацієнтів до військового госпіталю у Тулоні на півдні країни.

Літаки зазвичай використовують для евакуації поранених під час військових дій, які потребують реанімації. Вперше їх використовують для цивільних пацієнтів.

Нагадаємо, у Франції зареєстровано понад 7700 випадків захворювання на коронавірус, померли 175 людей.

У понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження надзвичайних заходів задля протидії поширенню коронавірусу. Це включає скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду. Від суботи у Франції зачинені кафе, ресторани, кінотеатри та більшість магазинів.

Франція на шостому місці у світі за кількістю заражень та на третьому - в Європі (після Італії та Іспанії).



За оцінками уряду, внаслідок пандемії коронавірусу французька економіка у 2020 році може впасти на 1%.