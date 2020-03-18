Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Литва створила гуманітарні коридори для повернення громадян України

Міністр охорони здоров’я Нідерландів впав від знесилення під час дебатів у парламенті

Пандемія коронавірусу не вплинула на готовність сил НАТО - генсек

В МЗС пояснили, чи можуть українці завершити відпочинок у Єгипті, попри пандемію






Коронавірус у Франції: для евакуації хворих вперше використали військовий літак

Середа, 18 березня 2020, 15:24

Французька влада використала військовий транспортний літак для евакуації шести пацієнтів з коронавірусом у лікарню на півдні країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Літак Airbus А330 французьких ВВС вилетів у середу вранці до аеропорту Мюлуз у регіоні Ельзас для евакуації шести пацієнтів.

Міністр оборони Флоранс Парлі повідомила, що літак евакуював пацієнтів до військового госпіталю у Тулоні на півдні країни.

Літаки зазвичай використовують для евакуації поранених під час військових дій, які потребують реанімації. Вперше їх використовують для цивільних пацієнтів.

Нагадаємо, у Франції зареєстровано понад 7700 випадків захворювання на коронавірус, померли 175 людей.

У понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження надзвичайних заходів задля протидії поширенню коронавірусу. Це включає скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду. Від суботи у Франції зачинені кафе, ресторани, кінотеатри та більшість магазинів.

Франція на шостому місці у світі за кількістю заражень та на третьому - в Європі (після Італії та Іспанії).

За оцінками уряду, внаслідок пандемії коронавірусу французька економіка у 2020 році може впасти на 1%.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Франція
powered by lun.ua