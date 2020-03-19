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Князь Монако заразився коронавірусом

Четвер, 19 березня 2020, 17:26

Князь Монако Альбер отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  заяву князівського палацу.

Альбер II, глава князівства Монако, продовжує працювати зі свого дому, і його стан здоров'я не викликає занепокоєння, заявили у князівському палаці.

Інформація про зараження князя з’явилася через три дні після того, як Серж Телле, прем'єр-міністр міста-держави, також отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Таким чином, князь стане десятим жителем Монако, який заразився коронавірусом, оскільки уряд Монако оголосив у середу, що число випадків захворювання в князівстві становить дев'ять.

Кілька годин тому принц Альбер II оголосив про посилення заходів в Монако, спрямованих на запобігання поширенню вірусу.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про зараження коронавірусом головного переговірника ЄС з питань Brexit Мішеля Барньє.

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