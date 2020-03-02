Пристайко: Україна буде учасницею місії НАТО в Афганістані, доки потрібно

Після підписання мирної угоди між США і "Талібаном" глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна продовжить брати участь в операції НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані, поки в цьому є необхідність.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пристайко зазначив, що в Україні вітають домовленості, досягнуті в Афганістані. За його словами, після багатьох років війни шлях до афганського примирення відкрито.

Водночас міністр підкреслив, що українські військові, залучені в місії НАТО "Рішуча підтримка", перебуватимуть в країні, доки це потрібно.

"Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО "Рішуча підтримка", допоки буде потреба в допомозі афганському народові", - написав міністр у своєму Twitter.

Нагадаємо, Сполучені Штати у суботу підписали мирну угоду з "Талібаном", метою якої є припинити вісімнадцятирічне кровопролиття в Афганістані та повністю вивести американські війська з країни.

Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скоротять свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб, а решта військ вийдуть з країни за 14 місяців. Також своїй війська повинні вивести союзники США по НАТО.

10 українських військових виконують завдання у складі місії НАТО "Рішуча підтримка" Афганістані.

Серед їхніх завдань - ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості, знешкодження вибухонебезпечних предметів, чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування, надання спеціальної підтримки діяльності литовського національного елементу забезпечення.