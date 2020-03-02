Пристайко: Украина будет участником миссии НАТО в Афганистане сколько нужно

После подписания мирного соглашения между США и "Талибаном" глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина продолжит участвовать в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, пока в этом есть необходимость.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пристайко отметил, что в Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. По его словам, после многих лет войны путь к афганскому примирению открыт.

В то же время министр подчеркнул, что украинские военные, вовлеченные в миссии НАТО "Решительная поддержка", находиться в стране, пока это нужно.

"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане путем участия в операции НАТО"Решительная поддержка", пока будет необходимость в помощи афганскому народу", - написал министр в своем Twitter.

Напомним, Соединенные Штаты в субботу подписали мирное соглашение с "Талибаном", целью которого является прекратить восемнадцатилетние кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.

В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сократят свои силы от 13 000 до 8600 человек, а остальные войск выйдут из страны за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

10 украинских военных выполняют задание в составе миссии НАТО "Решительная поддержка" Афганистане.

Среди их задач - ведения инженерной разведки путей движения, объектов и местности, обезвреживание взрывоопасных предметов, дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования, оказание специальной поддержки деятельности литовского национального элемента обеспечения.