В уряді більше не хочуть обов'язкового техогляду для виїзду за кордон

Новий проєкт закону про сферу безпечності транспортних засобів, опублікований Мінінфраструктури, більше не містить суперечливої норми про обов'язковий техогляд автомобілів перед виїздом за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, минулий уряд пропонував включити до переліку причин позапланового техогляду автомобіля виїзд транспортного засобу за межі зони митного контролю України. Цей намір обґрунтовували тим, що, мовляв, так вимагає Угода про асоціацію з ЄС.

ЄвроПравда вже пояснювала, що насправді Угода з ЄС не містить такої вимоги, а також наводила офіційний коментар представництва ЄС, що спростовував наявність таких вимог з європейського боку.

У тексті опублікованого днями законопроєкту скандальна норма відсутня.

"Європейська правда" також писала, що Україна буде змушена повернути обов'язковий техогляд – регулярні перевірки автомобілів на безпечність є вимогою Угоди про асоціацію.