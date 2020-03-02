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В правительстве больше не хотят обязательного техосмотра для выезда за границу

Понедельник, 2 марта 2020, 11:18

Новый проект закона о сфере безопасности транспортных средств, опубликованный Мининфраструктуры, больше не содержит спорной нормы об обязательном техосмотре автомобилей перед выездом за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Напомним, предыдущее правительство предлагало включить в перечень причин внепланового техосмотра автомобиля выезд транспортного средства за пределы зоны таможенного контроля Украины. Это намерение обосновывали тем, что, мол, этого требует Соглашение об ассоциации с ЕС.

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ЕвроПравда уже объясняла, что на самом деле соглашение с ЕС не содержит такого требования, а также приводила официальный комментарий представительства Евросоюза, опровергающий наличие таких требований с европейской стороны.

В тексте опубликованного на днях законопроекта скандальная норма отсутствует.

"Европейская правда" также писала, что Украина будет вынуждена вернуть обязательный техосмотр - регулярные проверки автомобилей на безопасность являются требованием Соглашения об ассоциации.

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