Сирія: після ударів Туреччини тривають бої за стратегічне місто

Сирійські урядові сили 2 березня зробили спробу повернути стратегічне місто, що утримується в провінції Ідліб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Сирійське державне телебачення показало живі кадри із Саракіба, який стоїть на головній автомагістралі країни з півночі на південь, і стверджувало, що місто перебуває під контролем уряду.

Повстанці спростували ці заяви, сказавши, що вони досі утримують місто попри сильні обстріли.

Саракіб вже двічі переходив із рук в руки менше ніж за місяць, що відображає його важливість як воріт до контрольованого урядом північного міста Алеппо, так і до утримуваного повстанцями міста Ідліб на заході.

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Повстанці заявили, що турецькі безпілотники завдали удару по позиціях сирійської армії на лінії фронту Саракіба, вразивши щонайменше дві ракетні установки.

У неділю Анкара збила два сирійських літаки в Ідлібі та завдала удару щонайменше по одному військовому аеродрому в провінції Алеппо.

Міністр оборони Хулусі Акар заявив, що турецькі сили також знищили вісім вертольотів, десятки танків і п'ять систем ППО.

"Сирійський режим буде змушений покинути зону деескалації перед зустріччю Путіна-Ердогана", - заявило високопоставлене джерело в опозиції.