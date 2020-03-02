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Біля берегів Греції перекинувся човен з мігрантами, загинула дитина

Понеділок, 2 березня 2020, 16:12

Біля грецького острова Лесбос в понеділок перекинувся човен з мігрантами, в результаті загинула дитина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Грецька берегова охорона повідомила, що катер, який перекинувся біля берегів Лесбоса, супроводжувало турецьке судно. 46 людей були врятовані, а двоє дітей доставлені в лікарню, одного з них врятувати не вдалося.

Грецькі офіційні особи заявили, що це перший смертельний випадок відтоді як Туреччина минулого тижня відкрила свій кордон, щоб дозволити мігрантам дістатися до Європи.

Крім того, два турецьких джерела в службах безпеки повідомили, що після сутичок з грецькими правоохоронцями на кордоні загинув мігрант. Однак грецька сторона називає ці твердження  "фейковими новинами".

Більше 10 тисяч мігрантів, в основному з Сирії, інших близькосхідних держав і Афганістану, досягли сухопутних кордонів Туреччини з державами ЄС Грецією і Болгарією відтоді як Анкара заявила минулого четверга, що припинить тримати їх на своїй території.

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Греція мігранти
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