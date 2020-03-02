У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами, погиб ребенок

У греческого острова Лесбос в понедельник перевернулась лодка с мигрантами, в результате погиб ребенок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Греческая береговая охрана сообщила, что катер, который перевернулся у берегов Лесбоса, сопровождало турецкое судно. 46 человек были спасены, а двое детей доставлены в больницу, одного из них спасти не удалось.

Греческие официальные лица заявили, что это первый смертельный случай с тех пор, как Турция на прошлой неделе открыла свою границу, чтобы позволить мигрантам добраться до Европы.

Кроме того, два турецких источники в службах безопасности сообщили, что после столкновений с греческими правоохранителями на границе погиб мигрант. Однако греческая сторона называет эти утверждения "фейковой новостью".

Более 10 тысяч мигрантов, в основном из Сирии, других ближневосточных государств и Афганистана, достигли сухопутных границ Турции с государствами ЕС Грецией и Болгарией с тех пор, как Анкара заявила в прошлый четверг, что прекратит сдерживать их на своей территории.