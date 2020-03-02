Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Сесію Венеціанки із розглядом путінських змін Конституції скасували через коронавірус

Число жертв коронавірусу в Італії зросло до 52, заражених – 1835

У Австрії почали судити звинуваченого у шпигунстві на Росію експолковника

Німецькі політики закликали натиснути на Росію через Сирію






У Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь РФ

Понеділок, 2 березня 2020, 18:29

Служба держбезпеки Латвії повідомила про невдалу спробу завербувати одного з її співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Як розповів співробітник служби, невідомий латвієць пропонував йому почати шпигувати в інтересах російської спецслужби, назва якої не розкривається. Як з'ясувалося в результаті слідства, це завдання затриманий житель Латвії отримав від тієї самої спецслужби РФ.

Кримінальний процес за даним фактом було розпочато ще в липні минулого року, а в середині лютого цього року справу вже було передано в прокуратуру для початку кримінального переслідування. Інформацію про це Служба держбезпеки оприлюднила лише зараз.

У службі пояснюють, що вербувальник пропонував співробітнику латвійської спецслужби збирати і передавати РФ інформацію, що містить держтаємницю, доступ до якої мав цей агент.

На даний момент вербувальник рішенням суду поміщений під варту на час слідства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія
powered by lun.ua