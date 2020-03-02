У Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь РФ

Служба держбезпеки Латвії повідомила про невдалу спробу завербувати одного з її співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Як розповів співробітник служби, невідомий латвієць пропонував йому почати шпигувати в інтересах російської спецслужби, назва якої не розкривається. Як з'ясувалося в результаті слідства, це завдання затриманий житель Латвії отримав від тієї самої спецслужби РФ.

Кримінальний процес за даним фактом було розпочато ще в липні минулого року, а в середині лютого цього року справу вже було передано в прокуратуру для початку кримінального переслідування. Інформацію про це Служба держбезпеки оприлюднила лише зараз.

У службі пояснюють, що вербувальник пропонував співробітнику латвійської спецслужби збирати і передавати РФ інформацію, що містить держтаємницю, доступ до якої мав цей агент.

На даний момент вербувальник рішенням суду поміщений під варту на час слідства.