В Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Служба госбезопасности Латвии сообщила о неудачной попытке завербовать одного из ее сотрудников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Как рассказал сотрудник службы, неизвестный латыш предлагал ему начать шпионить в интересах российской спецслужбы, название которой не раскрывается. Как выяснилось в результате следствия, это задача задержан житель Латвии получил от той самой спецслужбы РФ.

Уголовный процесс по данному факту было начато еще в июле прошлого года, а в середине февраля этого года дело уже было передано в прокуратуру для начала уголовного преследования. Информацию об этом Служба госбезопасности обнародовала только сейчас.

В службе объясняют, что вербовщик предлагал сотруднику латвийской спецслужбы собирать и передавать РФ информацию, содержащую гостайну, доступ к которой имел этот агент.

На данный момент вербовщик решению суда помещен под стражу на время следствия.