Британський переговірник по Brexit самоізолювався через симптоми коронавірусу

Головний переговірник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост самоізолювався після прояву "легких симптомів" COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

У четвер головний переговірник ЄС Мішель Барньє заявив, що у нього виявили позитивний результат на коронавірус. Фрост і Барньє востаннє контактували два тижні тому під час першого раунду торгових переговорів у Брюсселі.

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"Він самоізолюється, оскільки має легкі симптоми", - сказав представник британського уряду.

Зараз переговори щодо Brexit припинені через спалах коронавірусу. Другий тур повинен був розпочатися в середу в Лондоні.

Однак, останні новини, ймовірно, розвіють будь-які сподівання на те, що переговори щодо майбутніх торговельних відносин між Британією та ЄС можуть досягти суттєвого прогресу, поки глобальна пандемія триватиме.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон раніше категорично виступав проти ймовірного продовження переговорного періоду, який почався 31 січня після виходу країни з ЄС. Якщо обидві сторони не зможуть домовитися угоди про майбутнє партнерство до кінця цього року, Британії доведеться торгувати з ЄС із застосуванням тарифів та квот.