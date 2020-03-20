Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии рекордная смертность от коронавируса - число погибших превысило 4000

Тесты подтвердили гибель третьей украинки от коронавируса в Италии

В ЕС объявили результат теста президента Еврокомиссии на коронавирус

Коронавирус в Италии: Милан вывел на улицы армию, в Венето закрыли парки






Британский переговорщик по Brexit самоизолировался с симптомами коронавируса

Пятница, 20 марта 2020, 12:24

Главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост самоизолировался после проявления "легких симптомов" COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В четверг главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что у него обнаружили положительный результат на коронавирус. Фрост и Барнье контактировали две недели назад во время первого раунда торговых переговоров в Брюсселе.

Читайте также
Коронавирус может задержать переговоры о Brexit

"Он самоизолируется, поскольку у него легкие симптомы", - сказал представитель британского правительства.

Сейчас переговоры по Brexit приостановлены из-за вспышки коронавируса. Второй тур должен был начаться в среду в Лондоне.

Однако последние новости, вероятно, развеют надежды, что переговоры о будущих торговых отношениях между Британией и ЕС могут достичь существенного прогресса, пока глобальная пандемия будет продолжаться.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее категорически выступал против вероятного продолжения переговорного периода, который начался 31 января после выхода страны из ЕС. Если обе стороны не смогут договориться по соглашению о будущем партнерстве до конца этого года, Британии придется торговать с ЕС с применением тарифов и квот.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Великобритания
powered by lun.ua