Британский переговорщик по Brexit самоизолировался с симптомами коронавируса

Главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост самоизолировался после проявления "легких симптомов" COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В четверг главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что у него обнаружили положительный результат на коронавирус. Фрост и Барнье контактировали две недели назад во время первого раунда торговых переговоров в Брюсселе.

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"Он самоизолируется, поскольку у него легкие симптомы", - сказал представитель британского правительства.

Сейчас переговоры по Brexit приостановлены из-за вспышки коронавируса. Второй тур должен был начаться в среду в Лондоне.

Однако последние новости, вероятно, развеют надежды, что переговоры о будущих торговых отношениях между Британией и ЕС могут достичь существенного прогресса, пока глобальная пандемия будет продолжаться.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее категорически выступал против вероятного продолжения переговорного периода, который начался 31 января после выхода страны из ЕС. Если обе стороны не смогут договориться по соглашению о будущем партнерстве до конца этого года, Британии придется торговать с ЕС с применением тарифов и квот.