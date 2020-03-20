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В ЄС оголосили результат тесту президентки Єврокомісії на коронавірус 

П'ятниця, 20 березня 2020, 18:34

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перевірилась на коронавірус і результат тесту виявився негативним. 

Як пише "Європейська правда", про це виданню Politico повідомив речник комісії Ерік Мамер.

Раніше Європейська комісія заявила, що фон дер Ляєн пройде тестування, оскільки виявилося, що головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє підхопив коронавірус. 

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У зв’язку з інфікуванням Барньє самоізолювався із легкими симптомами головний переговірник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост.

Фрост і Барньє востаннє контактували два тижні тому під час першого раунду торгових переговорів у Брюсселі.

Зараз переговори щодо Brexit припинені через спалах коронавірусу. Другий тур повинен був розпочатися в середу в Лондоні.

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Коронавірус Єврокомісія
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