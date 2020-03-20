В ЕС объявили результат теста президента Еврокомиссии на коронавирус

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен прошла проверку на коронавирус и результат теста оказался отрицательным.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Politico сообщил представитель комиссии Эрик Мамер.

Ранее Европейская комиссия заявила, что фон дер Ляен пройдет тестирование, поскольку оказалось, что главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье подхватил коронавирус.

В связи с инфицированием Барнье самоизолировался с легкими симптомами главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост.

Фрост и Барнье в прошлый раз контактировали две недели назад во время первого раунда торговых переговоров в Брюсселе.

Сейчас переговоры по Brexit приостановлены из-за вспышки коронавируса. Второй тур должен был начаться в среду в Лондоне.