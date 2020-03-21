В Финляндии зафиксировали первую смерть от коронавируса, зараженных – 521

Ведомство здравоохранения и социальной защиты Финляндии THL сообщает, что в стране зарегистрирована первая смерть от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Речь идет о пожилом человеке, который проживал в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа.

THL не предоставляет никакой дополнительной информации об этом случае, ссылаясь на защиту конфиденциальности данных о пациенте.

На данный момент в стране выявлен 521 случай заболевания.