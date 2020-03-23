Коронавирус: Финляндия готовится закрывать рестораны и ограничивать движение транспорта

Финляндия готовится закрывать заведения общественного питания и ограничивать движение транспорта для противодействия распространению коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle, об этом объявила премьер-министр страны Санна Марин.

"Правительство готовит ограничения в виде закрытия некоторых частных заведений, таких как рестораны. Также готовим ограничения движения транспорта. Наше законодательство оказалось слишком негибким для введения некоторых мер", - написала Санна Марин в своем Twitter.

Пекка Тимонен, постоянный секретарь Министерства юстиции, отметил, что все будущие ограничения продиктованы необходимостью сдержать распространение вируса.

По данным на 13:50 23 марта, в Финляндии было зафиксировано 686 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки подтвердились 60 новых случаев.

По данным Ведомства здравоохранения и социальной защиты, госпитализированы 50 пациентов, из них тринадцать - в отделениях интенсивной терапии.

Первую смерть от коронавируса зафиксировали 21 марта. Это был мужчина весьма почтенного возраста из медицинского округа Хельсинки-Уусимаа.

Читайте также Коронавирус: Финляндия выделит 15 млрд евро на спасение экономики

Поскольку тест проходят не все, реальное количество случаев может быть в 20-30 раз больше, говорит Маркку Тервахаута, генеральный директор Национального института здоровья и благополучия. Сейчас в Финляндии тесты на коронавирус проходят в первую очередь тяжелобольные пациенты, пациенты из групп риска, медики и работники социальной сферы.