Туреччина посилює обмеження у зв'язку з коронавірусом, число смертей зросло до 37

Туреччина запровадила обмеження на години роботи продуктових магазинів і число покупців у них, а аткож на кількість пасажирів автобусів після того, як кількість загиблих від коронавірусу в країні зросла до 37 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Анкара вже закрила школи, кафе і бари, заборонила масові молитви і відклала на невизначений термін матчі в своїх головних спортивних лігах, а також призупинила польоти в низку країн щоб обмежити поширення вірусу.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа оголосив про зростання в понеділок кількості підтверджених випадків захворювання на 293, до 1529. Кількість померлих збільшилась до 37.

Останні заходи МВС Туреччини передбачають, що години роботи продуктових магазинів і супермаркетів будуть обмежені 9 ранку і 9 вечора, з максимальною кількістю одного клієнта на кожні 10 квадратних метрів торгової площі.

Автобуси в межах міст і між містами не матимуть права перевищувати 50% місткості транспортного засобу, при цьому простір між пасажирами має бути збережено.

Окремо Турецька рада з конкуренції заявила, що буде карати штрафами опортуністичне, надмірне підвищення цін на продовольство, яке мало місце останніми днями.

У понеділок ввечері міністр охорони здоров'я заявив, що Туреччина найме ще 32 000 медичних працівників і припинить експорт захисних масок для обличчя, щоб її власні служби могли використовувати їх, оскільки коронавірус поширюється по всій країні.