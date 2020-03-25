З Франції за останні кілька днів повернулися більше тисячі українців – посол

За останні кілька днів спеціальними авіарейсами з Франції на батьківщину повернулися більше тисячі громадян України.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур у своєму Twitter.

"Реєстрацію на другий і третій за сьогодні спецрейси SkyUp Париж-Київ завершено. На борту - 392 українці та 1 громадянин Грузії, який постійно проживає в Україні. Чекаємо на відліт. За останні дні вдалося повернути на батьківщину вже понад тисячу українців", - йдеться у повідомленні.

Реєстрацію на другий і третій за сьогодні спецрейси #SkyUp Париж-Київ завершено. На борту ✈️ - 392 🇺🇦 українці та 1 громадянин 🇬🇪, який постійно проживає в Україні. Чекаємо на відліт. За останні дні вдалося повернути на батьківщину вже понад тисячу 🇺🇦 #COVID19 — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) March 25, 2020

Як повідомлялося раніше, вже 78 тисяч громадян України повернулися на батьківщину з часу обмеження пересування у зв’язку з пандемією. Таку інформацію оприлюднило Міністерство закордонних справ увечері 24 березня.

За даними МЗС, 18 українців з коронавірусом проходять лікування за кордоном. Найбільше, п’ятеро - у Німеччині.

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