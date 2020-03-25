Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща офіційно продовжила закриття кордонів до 13 квітня

Іспанія обійшла Китай за кількістю смертей від коронавірусу: понад 700 померлих за добу

Спадкоємець британської корони заразився коронавірусом

Метро Лондона переповнене другий день поспіль попри суворий карантин






З Франції за останні кілька днів повернулися більше тисячі українців – посол

Середа, 25 березня 2020, 15:29

За останні кілька днів спеціальними авіарейсами з Франції на батьківщину повернулися більше тисячі громадян України. 

Як інформує "Європейська правда", про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур у своєму Twitter.

"Реєстрацію на другий і третій за сьогодні спецрейси SkyUp Париж-Київ завершено. На борту - 392 українці та 1 громадянин Грузії, який постійно проживає в Україні. Чекаємо на відліт. За останні дні вдалося повернути на батьківщину вже понад тисячу українців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вже 78 тисяч громадян України повернулися на батьківщину з часу обмеження пересування у зв’язку з пандемією. Таку інформацію оприлюднило Міністерство закордонних справ увечері 24 березня.

За даними МЗС, 18 українців з коронавірусом проходять лікування за кордоном. Найбільше, п’ятеро - у Німеччині. 

Читайте також: Повернути всіх додому: чим останній тиждень займалося українське МЗС

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Франція
powered by lun.ua