Из Франции за последние несколько дней вернулись более тысячи украинцев - посол

За последние несколько дней специальными авиарейсами из Франции на родину вернулись более тысячи граждан Украины.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в своем Twitter.

"Регистрация на второй и третий за сегодня спецрейсы SkyUp Париж-Киев завершена. На борту - 392 украинца и один гражданин Грузии, постоянно проживающий в Украине. Ждем на вылет. За последние дни удалось вернуть на родину более тысячи граждан", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, уже 78 тысяч граждан Украины вернулись на родину с момента ограничения передвижения в связи с пандемией. Такую информацию обнародовало Министерство иностранных дел вечером 24 марта.

По данным МИД, 18 украинцев с коронавирусом проходят лечение за рубежом. Больше всего, пятеро - в Германии.

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