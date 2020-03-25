В Україну повернулись понад 78 тисяч українців - МЗС

Понад 78 тисяч українців повернулись в Україну з часу обмежень пересування у зв’язку з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оперативній інформації МЗС про коронавірус станом на вечір 24 березня.

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"78 592 громадянина вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ", повідомили у міністерстві.

За даними МЗС, 18 українців з коронавірусом проходять лікування за кордоном. Найбільше, п’ятеро - у Німеччині.

Крім того, 152 українців перебувають на карантині. Більшість з них, 106 громадян, у Польщі.

Одужали четверо українців у Японії, один Італії та один у Польщі. Кількість загиблих не змінилась - 3 громадян України померли в Італії.

Нагадаємо, раніше посол України в Австрії розказав, як молодь хитрощами уникає евакуації.

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