В Україну повернулись понад 78 тисяч українців - МЗС
Понад 78 тисяч українців повернулись в Україну з часу обмежень пересування у зв’язку з коронавірусом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оперативній інформації МЗС про коронавірус станом на вечір 24 березня.
"78 592 громадянина вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ", повідомили у міністерстві.
За даними МЗС, 18 українців з коронавірусом проходять лікування за кордоном. Найбільше, п’ятеро - у Німеччині.
Крім того, 152 українців перебувають на карантині. Більшість з них, 106 громадян, у Польщі.
Одужали четверо українців у Японії, один Італії та один у Польщі. Кількість загиблих не змінилась - 3 громадян України померли в Італії.
Нагадаємо, раніше посол України в Австрії розказав, як молодь хитрощами уникає евакуації.
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