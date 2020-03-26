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НАТО задействовал украинские самолеты для борьбы с коронавирусом

Четверг, 26 марта 2020, 09:33

Украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших самолетов мира, доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду проинформировала пресс-служба НАТО.

"Руслан" прибыл в аэропорт Братиславы с 48 тоннами медицинского материала для борьбы с последствиями пандемии, его разгрузили словацкие военные. Украинский грузовой самолет участвует в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО.

 
 

В ночь на 25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Кроме того, самолет доставит медицинскую помощь Румынии.

Специальные процедуры были введены, чтобы обеспечить безопасность экипажа украинского самолета. Прямой контакт с наземными экипажами не допускается.

Программа SALIS обеспечивает страны НАТО стратегической возможностью воздушного транспорта. В ней участвуют девять союзников Альянса: Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения.

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