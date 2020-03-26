Активісти виграли справу проти України у ЄСПЛ через приховані дані кандидатів у депутати

Українська громадська організація "Центр демократії та верховенства права" виграла у ЄСПЛ справу проти України, що стосувалась відмови ЦВК у 2014 році надати дані кандидатів, які очолювали списки партій-переможців на виборах.

Про це "Європейській правді" у четвер повідомили в пресслужбі суду.

У листопаді 2014 року організація попросила ЦВК надати копії резюме кандидатів, що очолили шість списків партій, які пройшли до парламенту. Серед них - колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, теперішній мер Києва Віталій Кличко та експрем'єр Арсеній Яценюк.

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ЦВК відмовилась надавати дані, видавши лише витяги з документів, які раніше вже публікувались на її веб-сайті.

Центр демократії та верховенства права оскаржив це рішення в суді першої інстанції, але програв. Суд вирішив, що згідно із законом Про інформацію ці дані є конфіденційними і можуть бути розкриті лише в спеціально передбачених випадках. Суди вищих інстанцій підтвердили рішення суду першої інстанції.

Організація поскаржилась ЄСПЛ на те, що влада відмовила їй у доступі до інформації, необхідної для ефективного здійснення її прав відповідно до статті 10 Конвенції з прав людини про свободу вираження поглядів.

Судді ЄСПЛ одноголосно визнали, що порушення статті 10 відбулося.

Варто зазначити, що організація не просила про фінансову компенсацію, оскільки вважала, що визнання порушення вже буде достатньою компенсацією моральних збитків.