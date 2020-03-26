Активисты выиграли дело против Украины в ЕСПЧ из-за скрытых данных кандидатов в депутаты

Украинская общественная организация "Центр демократии и верховенства права" выиграла в ЕСПЧ дело против Украины, касающееся отказа ЦИК в 2014 году предоставить данные кандидатов, возглавлявших списки партий-победителей на выборах.

Об этом "Европейской правде" в четверг сообщили в пресс-службе суда.

В ноябре 2014 года организация попросила ЦИК предоставить копии резюме кандидатов, возглавивших шесть списков партий, прошедших в парламент. Среди них - бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, нынешний мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Арсений Яценюк.

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ЦИК отказался предоставлять данные, выдав лишь выдержки из документов, которые ранее уже публиковались на сайте комиссии.

Центр демократии и верховенства права обжаловал это решение в суде первой инстанции, но проиграл. Суд решил, что по закону "Об информации" эти данные являются конфиденциальными и могут быть раскрыты только в специально предусмотренных случаях. Суды высших инстанций подтвердили решение суда первой инстанции.

Организация пожаловалась ЕСПЧ на то, что власти отказали ей в доступе к информации, необходимой для эффективного осуществления его прав в соответствии со статьей 10 Конвенции по правам человека о свободе выражения мнений.

Судьи ЕСПЧ единогласно признали, что нарушение статьи 10 имело место.

Стоит отметить, что организация не просила о финансовой компенсации, поскольку считала, что признание нарушения уже будет достаточной компенсацией морального ущерба.