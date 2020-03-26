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Коронавірус: у Чехії через закриття барів закликають "врятувати пиво"

Четвер, 26 березня 2020, 17:39

У Чехії броварні закликають "врятувати пиво", яке залишилося у них, у зв’язку з закриттям барів на карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

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У 32 крафтових броварнях в різних куточках країни залишається близько 650 тисяч літрів пива. Підприємці хвилюються, що у зв'язку з карантином пиво не буде розпродане і за декілька тижнів зіпсується.

Усі паби та ресторани в країні зачинені у зв’язку з пандемією коронавірусу і можуть продавати їжу лише з собою, проте люди можуть замовити пиво безпосередньо із броварень.

Для протидії пандемії, 14 березня країна зачинила більшість магазинів та заклади харчування, з 18 березня на вулицях заборонили з’являтися без захисних масок

З 25 березня заборонено збиратися групами більше двох, окрім деяких винятків. Пакет обмежувальних заходів діятиме до 1 квітня.

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Коронавірус Чехія
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