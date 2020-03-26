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Коронавирус: в Чехии из-за закрытия баров призывают "спасти пиво"

Четверг, 26 марта 2020, 17:39

В Чехии пивоварни призывают "спасти пиво", которое осталось у них в связи с закрытием баров на карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

У 32 крафтовых пивоварен в разных уголках страны остается около 650 тысяч литров пива.

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Все пабы и рестораны в стране закрыты в связи с пандемией коронавируса и могут продавать еду только с собой, но люди могут заказать пиво непосредственно с пивоварен.

Для противодействия пандемии 14 марта страна закрыла большинство магазинов и заведений, с 18 марта на улицах запретили появляться без защитных масок.

С 25 марта запрещено собираться группами более двух человек, кроме некоторых исключений. Пакет ограничительных мер будет действовать до 1 апреля.

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