Коронавирус: в Чехии из-за закрытия баров призывают "спасти пиво"
В Чехии пивоварни призывают "спасти пиво", которое осталось у них в связи с закрытием баров на карантин.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
У 32 крафтовых пивоварен в разных уголках страны остается около 650 тысяч литров пива.
Все пабы и рестораны в стране закрыты в связи с пандемией коронавируса и могут продавать еду только с собой, но люди могут заказать пиво непосредственно с пивоварен.
Для противодействия пандемии 14 марта страна закрыла большинство магазинов и заведений, с 18 марта на улицах запретили появляться без защитных масок.
С 25 марта запрещено собираться группами более двух человек, кроме некоторых исключений. Пакет ограничительных мер будет действовать до 1 апреля.
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