Чехія закриває майже всі магазини для боротьби з коронавірусом

Чеський уряд заявив, що у суботу закриває більшість магазинів та ресторанів на 10 днів у рамках заходів щодо стримування розповсюдження нового коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Захід, оголошений протягом ночі, доповнив інші обмеження, запроваджені днями, зокрема закриття шкіл та заборону громадських заходів, таких як спортивні ігри чи концерти.

З понеділка закордонні поїздки будуть заборонені, а іноземцям забороняється в'їзд до країни.

Винятки з наказу про закриття магазинів стосуються продовольчих магазинів, аптек, банків, поштових відділень, АЗС та закладів, що здійснюють доставку їжі.

"Ми б хотіли, щоб люди сьогодні не ходили в торгові центри", - заявив прем'єр-міністр Андрей Бабіш на пресконференції в суботу.

Уряд розкритикували у соціальних мережах за жорсткий підхід, який не супроводжується масовими перевірками людей. Медичні працівники повідомили про нестачу захисних масок для обличчя та респіраторів в лікарнях, центрах догляду за людьми похилого віку та аптеках.

У Чехії, центральноєвропейській країні з 10,7 млн людей, станом на ранок суботи було 150 випадків, без смертей. Станом на вечір п'ятниці провели перевірку 3094 людей.

Слідкуйте за розвитком ситуації: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE