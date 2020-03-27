Норвегія екстрадувала до Італії джихадистського священника попри коронавірус

Фундаменталістський іракський священнослужитель був екстрадований до Італії з Норвегії, незважаючи на те, що ця країна є європейським епіцентром поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Муллу Крекара, справжнє ім'я Наймаддін Фарадж Ахмад, ООН і США вважають терористом. У липні 2019 року італійський суд визнав його винним в тому, що він очолював групу джихадистів.

63-річний іракський курдський проповідник приїхав до Норвегії в якості біженця в 1991 році. Він був засновником неіснуючої зараз ісламської групи Ансар аль-Іслам, хоча з тих пір відсторонився від групи.

Норвегія роками намагалася його екстрадувати, вважаючи, що він є загрозою національній безпеці з 2007 року. Але згідно з норвезьким законом, його екстрадиція до Іраку була б незаконною - незважаючи на неодноразові прохання курдських властей - тому що йому там може загрожувати смертна кара.

Минулого року італійський суд засудив його до 12 років за ґратами за те, що він керував мережею "Рауті Шакс" - тепер розформований курдський рух, який нібито має зв'язки з групою "Ісламська держава" і, як вважається, планував напади в західних країнах.

Крекар називав звинувачення "фальшивими". Він не мав норвезького громадянства, на відміну від його дружини і чотирьох дітей.

Його адвокати оскаржили екстрадицію, посилаючись на пандемію коронавірусу, але апеляцію відхилили.

Італія - країна, яка найбільше постраждала від спалаху коронавірусу, там померли вже понад 8000 людей.

Норвегія зафіксувала 2350 підтверджених випадків і 14 смертей.