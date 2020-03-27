Норвегия экстрадировала в Италию джихадистского священника несмотря на коронавирус

Фундаменталистский иракский священнослужитель был экстрадирован в Италию из Норвегии, несмотря на то, что эта страна является европейским эпицентром распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Муллу Крекара, настоящее имя Наймаддин Фарадж Ахмад, ООН и США считают террористом. В июле 2019 итальянский суд признал его виновным в том, что он возглавлял группу джихадистов.

63-летний иракский курдский проповедник приехал в Норвегию в качестве беженца в 1991 году. Он был основателем несуществующей сейчас исламской группы Ансар аль-Ислам, хотя с тех пор отстранился от группы.

Норвегия годами пыталась его экстрадировать, считая, что он представляет угрозу национальной безопасности с 2007 года. Но согласно норвежскому закону, его экстрадиция в Ирак была бы незаконной - несмотря на неоднократные просьбы курдских властей - потому что ему там может угрожать смертная казнь.

В прошлом году итальянский суд приговорил его к 12 годам за решеткой за то, что он руководил сетью "Раути Шакс" - теперь расформированное курдское движение, якобы связанное с группой "Исламское государство" и, как считается, планировал нападения в западных странах.

Крекар называл обвинения "фальшивыми". Его адвокаты обжаловали экстрадиции, ссылаясь на пандемию коронавируса, но апелляцию отклонили.

Италия - страна, которая больше всего пострадала от вспышки коронавируса, там умерли уже более 8000 человек.

Норвегия зафиксировала 2350 подтвержденных случаев и 14 смертей.