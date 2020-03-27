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Єврокомітет у ВР схвалив 10-кратну компенсацію за помилки у платіжках за комуналку

П'ятниця, 27 березня 2020, 17:56

Євроінтеграційний комітет Верховної Ради підтвердив відповідність Угоді про асоціацію з ЄС законопроєктів, який передбачають 10-кратну компенсацію споживачеві за неправильне нарахування комунальних послуг.

Про це повідомили "Європейській правді" у комітеті ВР з питань інтеграції України з ЄС.

Комітет розглядав законопроєкти № 3097 та № 3097-1,  які передбачають зміни до законів "Про житлово-комунальні послуги" та  "Про захист прав споживачів".Обидва документи пропонують запровадити компенсацію споживачеві у десятикратному розмірі, якщо він/вона зможуть у судовому чи позасудовому порядку довести, що вартість, вказана в отриманих ними платіжках, завищена або нарахована з порушенням умов договору та (або) Закону.

Компенсація нараховується в десятикратному розмірі від повної вартості, нарахованої з порушенням умов договору для оплати споживачем.

Проєкт №3097-1, крім того, пропонує скасувати пеню за несвоєчасну сплату за житлово-комунальні послуги.

Також –  запровадити мораторій на примусове виселення із житла, примусове стягнення житла та припинення надання житлово-комунальних послуг.

Виняток з цього правила – боржники, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких, у розрахунку на місяць за попередній рік, становить не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для сім’ї.

У своєму рішенні Комітет визнав обидва проєкти законів "такими, що не суперечать праву ЄС та зобов’язанням України, відповідно до Угоди про асоціацію".

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада починає погоджувати з ЄС енергетичні законопроєкти за новою процедурою - відповідно до оновленого Додатку 27 Угоди про асоціацію.

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