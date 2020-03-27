Еврокомитет ВР одобрил 10-кратную компенсацию за ошибки в платежках за коммуналку

Евроинтеграционный комитет Верховной рады подтвердил соответствие Соглашению об ассоциации с ЕС законопроектов, которые предусматривают 10-кратную компенсацию потребителю за неправильное начисление коммунальных услуг.

Об этом сообщили "Европейской правде" в комитете ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС.

Комитет рассматривал законопроекты № 3097 та № 3097-1, предусматривающие изменения в законы "О жилищно-коммунальных услугах" и "О защите прав потребителей". Оба документа предлагают ввести компенсацию потребителю в десятикратном размере, если он сможет в судебном или внесудебном порядке доказать, что стоимость, указанная в полученных им платежках, завышена или начислена с нарушением условий договора и (или) закона.

Компенсация начисляется в десятикратном размере от полной стоимости, начисленной с нарушением условий договора для оплаты потребителем.

Проект №3097-1, кроме того, предлагает отменить пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также предлагается ввести мораторий на принудительное выселение из жилья, принудительное взыскание жилья и прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Исключение из этого правила - должники, среднемесячный совокупный доход семьи которых, в расчете на месяц за предыдущий год, составляет не менее пятикратного размера прожиточного минимума для семьи.

В своем решении комитет признал оба проекта законов "не противоречащими праву ЕС и обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации".

Как сообщалось ранее, Верховная рада начинает согласовывать с ЕС энергетические законопроекты по новой процедуре - в соответствии с обновленным Приложением 27 Соглашения об ассоциации.